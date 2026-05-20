Roma, 20 maggio 2026 – Il panorama televisivo italiano sta vivendo un’ondata di nostalgia e, dopo il ritorno de I Cesaroni, i riflettori si sono riaccesi su un altro titolo noto del piccolo schermo: Un Medico in Famiglia. La fiction della Rai potrebbe tornare per un'undicesima e definitiva stagione. Il progetto non sarebbe più solo un desiderio astratto dei fan, ma una possibilità concreta che si muoverebbe dietro le quinte di Viale Mazzini, dove gli sceneggiatori sarebbero già all'opera per stendere le prime trame. Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la macchina della scrittura si sarebbe effettivamente messa in moto. Tuttavia, l'ostacolo più grande rimarrebbe il via libera definitivo, che spetterà a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Un Medico in Famiglia’ verso il ritorno? Sceneggiatori al lavoro, la Rai deciderà il futuro

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Ai DramaShe Returned in Rags. The Emperor Had Already Made Her Queen.

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