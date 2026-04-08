Caterina Balivo si commuove a La volta buona | Un errore che non farò mai più

Durante la trasmissione televisiva, Caterina Balivo si è commossa raccontando una vicenda che ha seguito per mesi nello studio. La conduttrice ha descritto come una vicenda, inizialmente con un esito positivo, sia poi degenerata in un episodio doloroso. La sua emozione è stata visibile mentre si rivolgeva al pubblico, sottolineando di aver commesso un errore che non intende ripetere.

Per mesi, nello studio de La volta buona, Caterina Balivo ha seguito da vicino una vicenda che prima sembrava destinata a un epilogo felice e poi si è trasformata in un dolore devastante. Al centro del racconto c’era Raffaella Fico, inizialmente raggiante per la gravidanza e per il figlio che aspettava da Armando Izzo, poi travolta da una perdita che ha cambiato tutto. Oggi quella storia torna d’attualità non solo per la fine della relazione tra la showgirl e il calciatore, ma anche per la reazione della conduttrice, apparsa molto più coinvolta del solito. Nel salotto del programma di Rai 1, infatti, il gossip ha lasciato spazio a qualcosa di più profondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La volta buona, bomba Naike su Caterina Balivo: "Mai più da lei""In Tv, ormai, ci vado solo per sfruttarla dopo che mi sono sentita sfruttata per una vita": Naike Rivelli lo ha detto in un'intervista a Fanpage...

Caterina Balivo si commuove in diretta a La volta buona: il racconto sulla morte la fa crollareCaterina Balivo è abituata a gestire con equilibrio il clima dei suoi programmi: ascolto, ritmo, leggerezza.

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A Caterina Balivo si spezza la voce, pensa all’aborto vissuto qualche anno faCaterina Balivo parla dell'aborto di Raffaella Fico ma pensa all'errore che ha commesso lei qualche anno fa ... ultimenotizieflash.com

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Al centro della chiacchierata con Caterina Balivo, anche le confessioni di papà Gianni - facebook.com facebook