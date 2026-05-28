Bari e la Germania sempre più vicine | il sindaco riceve il vice ambasciatore tedesco in Italia

Il vice ambasciatore di Germania in Italia ha incontrato il sindaco di Bari a Palazzo della Città. Durante l'incontro si è discusso delle relazioni tra le due realtà, con particolare attenzione agli scambi economici, culturali e turistici. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata riguardo ai temi affrontati o ai prossimi accordi. L'incontro ha segnato un passo ufficiale nelle relazioni tra il capoluogo pugliese e il Paese tedesco.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto a Palazzo della Città il vice ambasciatore di Germania in Italia, Benjamin Hanna, per un incontro sulle relazioni economiche, culturali e turistiche tra il capoluogo pugliese e il Paese tedesco. Il vice ambasciatore era accompagnato dal console. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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