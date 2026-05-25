Dal dolore alla promessa | Serena Pastore riceve la Menzione d’Onore al premio Insieme si cresce | FOTO
Una scrittrice riceve una Menzione d’Onore al premio “Insieme si cresce” per il suo lavoro letterario. La sua opera affronta il dolore personale, utilizzando la scrittura per elaborare le emozioni e preservare le radici culturali. La premiazione si è svolta in una cerimonia pubblica, dove sono stati consegnati riconoscimenti a vari autori. La foto della consegna mostra la scrittrice con il premio tra le mani.
La letteratura come strumento per elaborare il dolore, custodire le radici e trasformare una ferita profonda in una luminosa promessa per il futuro. È questo il senso profondo del riconoscimento attribuito lo scorso 23 maggio 2026 a Serena Pastore, studentessa tredicenne del primo anno del Liceo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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