Dal dolore alla promessa | Serena Pastore riceve la Menzione d’Onore al premio Insieme si cresce | FOTO

Notizia in breve

Una scrittrice riceve una Menzione d’Onore al premio “Insieme si cresce” per il suo lavoro letterario. La sua opera affronta il dolore personale, utilizzando la scrittura per elaborare le emozioni e preservare le radici culturali. La premiazione si è svolta in una cerimonia pubblica, dove sono stati consegnati riconoscimenti a vari autori. La foto della consegna mostra la scrittrice con il premio tra le mani.