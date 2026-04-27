La classe 5E di un liceo ha vinto un premio nazionale durante una cerimonia a Palazzo Madama il 21 aprile. La vittoria arriva in occasione di un concorso dedicato alla lotta contro la violenza. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. La classe si è distinta tra molti partecipanti provenienti da varie scuole del paese.

? Cosa sapere La classe 5E dell'Istituto Carducci vince il concorso nazionale a Palazzo Madama il 21 aprile.. Il progetto P.A.R. affronta violenza di genere e bullismo tra 14 istituti scolastici italiani.. Il martedì 21 aprile 2026, gli studenti della classe 5E dell’Istituto Comprensivo G. Carducci di San Cataldo hanno conquistato il primo premio ex aequo del Concorso Nazionale Vorrei una Legge che. durante la cerimonia tenutasi a Palazzo Madama, a Roma. L’emozione che ha travolto i giovanissimi legislatori si è consumata nell’emiciclo del Senato della, dove il progetto intitolato P.A.R. Piccoli Ambasciatori Rosa, costruttori di armonia è stato riconosciuto come il migliore tra quelli presentati da 14 istituti scolastici provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Senato al sociale: la classe 5E vince il premio contro la violenza

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