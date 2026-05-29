La violenza giovanile in Italia oggi non riguarda più solo le periferie | come è cambiato il mondo delle gang dalla pandemia a TikTok

Da open.online 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra il 2020 e il 2021, la violenza giovanile è aumentata, mentre quella degli adulti è rimasta stabile. La crescita si è verificata non solo nelle periferie, ma anche in aree centrali. Le gang sono diventate più attive sui social, in particolare su TikTok, influenzando comportamenti violenti tra i giovani. La pandemia ha segnato un punto di svolta, con un’impennata dei fenomeni di violenza giovanile.

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« La curva della violenza giovanile è stata stabile per tanti anni, poi nel 2020-2021 improvvisamente sale, quando invece la curva degli adulti rimane ferma. Già nel 2024 avevamo la sensazione che ci sarebbe stata un’impennata. E infatti nel 2026 c’è stata. Il punto di rottura? La pandemia ». È l’analisi di Ernesto Savona, Direttore di Transcrime e Professore di Criminologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che a Open spiega come si stiano ridefinendo i contorni della criminalità giovanile in Italia. Nel nostro Paese, infatti, i reati violenti commessi da minorenni registrano un’accelerazione che mette a nudo un cambiamento profondo, guidato da due fattori cruciali: da un lato gli strascichi psicologici della pandemia, dall’altro l’avvento pervasivo della tecnologia. 🔗 Leggi su Open.online

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