La violenza giovanile in Italia oggi non riguarda più solo le periferie | come è cambiato il mondo delle gang dalla pandemia a TikTok

Tra il 2020 e il 2021, la violenza giovanile è aumentata, mentre quella degli adulti è rimasta stabile. La crescita si è verificata non solo nelle periferie, ma anche in aree centrali. Le gang sono diventate più attive sui social, in particolare su TikTok, influenzando comportamenti violenti tra i giovani. La pandemia ha segnato un punto di svolta, con un’impennata dei fenomeni di violenza giovanile.

« La curva della violenza giovanile è stata stabile per tanti anni, poi nel 2020-2021 improvvisamente sale, quando invece la curva degli adulti rimane ferma. Già nel 2024 avevamo la sensazione che ci sarebbe stata un’impennata. E infatti nel 2026 c’è stata. Il punto di rottura? La pandemia ». È l’analisi di Ernesto Savona, Direttore di Transcrime e Professore di Criminologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che a Open spiega come si stiano ridefinendo i contorni della criminalità giovanile in Italia. Nel nostro Paese, infatti, i reati violenti commessi da minorenni registrano un’accelerazione che mette a nudo un cambiamento profondo, guidato da due fattori cruciali: da un lato gli strascichi psicologici della pandemia, dall’altro l’avvento pervasivo della tecnologia. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA VERGOGNA DELLE VIOLENZE SE**UALI IN PIAZZA DUOMO A MILANO

Notizie e thread social correlati

Milano, cresce l’allarme per violenza giovanile: le gang del conflitto socialeA Milano, nelle strade della movida, si registrano aumenti di episodi violenti tra adolescenti e giovani adulti.

Ti ricordi… Pasquale Padalino, il suo Bosnia-Italia 1996 e la disfatta di oggi: “Va cambiato il momento, non solo le persone”Ricordo ancora le immagini dei bambini mutilati negli ospedali, uno di loro senza un braccio che porto ancora davanti agli occhi.

Temi più discussi: Omicidi tra i minori, +150% in un anno: gli psichiatri lanciano l’allarme sul nuovo volto del disagio giovanile; Omicidi tra minori: +150% in un anno, e cambia la natura della violenza; UNICEF e Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, firmato Protocollo d’Intesa; Roberto Cornelli (Statale): Giovani violenti? Narrazione esagerata, non è un fenomeno in crescita.

Due giovani schermidori italiani sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale su un'atleta messicana durante un ritiro. La procura aveva chiesto la condanna a cinque anni e quattro mesi. x.com

Delinquenza giovanile no stop. Oggi il convegno contro la violenzaAlle 20,30 al palazzo dei Principi. Nel frattempo la famiglia del 16enne aggredito ha ringraziato i carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

Sicurezza e prevenzione in famiglia. Così si batte la violenza minorileImmettere ragazzi, sin dalla giovanissima età, nel circuito penale può ridurre gli spazi educativi e di intervento sociale proprio nella fase in cui la personalità è ancora in formazione ... ilgiornale.it