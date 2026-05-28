A Milano, nelle strade della movida, si registrano aumenti di episodi violenti tra adolescenti e giovani adulti. Si segnalano rapine per ottenere status e accoltellamenti avvenuti per motivi futili. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che stanno monitorando diversi gruppi di giovani coinvolti in comportamenti aggressivi. La presenza di gruppi di giovani coinvolti in atti violenti si sta intensificando nelle zone più frequentate della città.

Dalle rapine per status agli accoltellamenti per futili motivi nella Milano della movida cresce la violenza tra adolescenti e giovani adulti. Un 22enne è stato brutalmente accoltellato e ucciso Milanosi confronta con un fenomeno che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti:la crescita della violenza tra giovanissimi.Accoltellamenti, rapine e aggressioni improvvise diventano episodi ricorrenti soprattutto nelle aree della movida e nei nodi del trasporto urbano, da corso Como alla zona Garibaldi fino ai quartieri periferici. L’omicidio del ventiduenne Gianluca Ibarra Silvera,avvenuto nei pressi della stazione Certosa, ha riportato il tema al centro del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, cresce l’allarme per violenza giovanile: le gang del conflitto sociale

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Milano, le agganciava in metro e le violentava dentro casa: le immagini che incastrano il 19enne

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