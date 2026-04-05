La truffa phishing | avvocato romano raggirato per oltre 15mila euro

Un avvocato romano è stato vittima di una truffa online, con i truffatori che sono riusciti a sottrarre più di 15 mila euro. Gli agenti del commissariato di polizia presso il Palazzo di Giustizia di Roma hanno scoperto e fermato un tentativo di frode informatica di tipo phishing. La vicenda riguarda un furto di denaro attraverso modalità digitali, che è stato intercettato prima che il truffatore potesse agire ulteriormente.

Avvocato romano truffa di pishing. Gli agenti del commissariato di polizia del Palazzo di Giustizia di Roma hanno sventato una truffa informatica ai danni di un correntista, per un importo superiore ai 15 mila euro. L’operazione, resa possibile grazie all’intuito investigativo e alla tempestività dell’intervento, ha consentito di bloccare il trasferimento illecito e recuperare l’intera somma sottratta. Il raggiro è stato messo in atto tramite phishing, una tecnica sempre più diffusa che consiste nell’invio di comunicazioni fraudolente – via email, SMS o social – con cui i truffatori si spacciano per enti affidabili come banche, Poste o corrieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it Truffa agli anziani, arrestati due pregiudicati sull’A1: recuperati oro e contanti per oltre 15mila euroL’operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale lungo la carreggiata sud dell’Autostrada A1. Tenta di scappare in Belgio con un diamante da 15mila euro: incastrato gemmologo romanoL'uomo - con un debito fiscale accertato da 160mila euro - è stato intercettato all'aeroporto di Ciampino dai militari della guardia di finanza... Temi più discussi: Phishing: rimborso anche in caso di colpa grave del cliente - DB; Phishing e truffa online: la banca deve rimborsare i soldi rubati?; Maxi truffa informatica da 15mila euro, cittadino salvato dall'inganno dell'Sms. Truffa phishing su falsa email TIM minaccia doppio pagamento e punta a rubare dati sensibiliAllarme truffa email TIM: come riconoscerla e cosa fare Una nuova truffa email che imita TIM sta colpendo utenti in tutta Italia, sfruttando il falso ... assodigitale.it Truffa SPID inattivo, la mail «perfetta» che inganna: come difendersiSempre più attacchi imitano Poste Italiane senza errori né urgenza: come riconoscere il phishing prima che sia troppo tardi ... panorama.it Phishing e truffa online: la banca deve rimborsare i soldi rubati Se subisci un furto di credenziali online, l’istituto deve risarcirti se non ha adottato i m... facebook