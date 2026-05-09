Ho pagato un euro in più per il basilico sulla Margherita la rabbia dopo aver visto lo scontrino in pizzeria

Una persona si è lamentata dopo aver scoperto di aver pagato un euro in più per il basilico sulla pizza Margherita. Lo scontrino mostrava il costo aggiuntivo, mentre il cliente ha espresso insoddisfazione riguardo alla spesa. La pizza Margherita, tradizionalmente, include il basilico, e questa sorpresa ha suscitato una reazione di disagio. La questione riguarda il costo supplementare applicato per l’aggiunta dell’erba aromatica.

Che sulla pizza Margherita ci vada il basilico era una di quelle poche certezze che avevano accompagnato la vita di ogni italiano dai primi vagiti. Ma ci ha pensato una pizzeria barese a scardinare ogni convinzione sul piatto iconico dell’italianità: per mangiare una foglia di basilico su mozzarella, salsa di pomodoro e naturalmente pasta della pizza, è necessario pagare un sovrapprezzo. Con i primi segnali di bella stagione, tornano puntuali gli scontrini spiattellati sui social, che raccontano richieste spesso surreali e controverse. Il primato quest’anno spetta di diritto a un locale di Torre a Mare, frazione a Sud di Bari, dove i clienti si sono visti addebitare un euro in più per aver goduto anche del basilico sulla Margherita.🔗 Leggi su Open.online

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