La trattativa del Papa per vendere l’ospedale di Padre Pio com’è iniziato lo tsunami di debiti | Iniziano a scarseggiare i farmaci

L’ospedale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo sta affrontando una grave crisi finanziaria. I farmaci disponibili sono ormai in esaurimento e la struttura potrebbe essere venduta a un ente privato. La trattativa con il Papa per la cessione si è avviata, mentre i debiti accumulati continuano a salire. La situazione ha portato alla preoccupazione tra i pazienti e il personale sanitario.

L’ospedale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo rischia di passare in mani private. Secondo quanto riporta la Repubblica con la firma di Davide Carlucci, nelle ultime settimane si parla con insistenza di un interesse concreto del gruppo San Donato per rilevare Casa Sollievo della Sofferenza, la struttura fondata dal frate di Pietralcina nel 1956 e oggi sull’ orlo del collasso finanziario. Dal canto suo, papa Leone XIV avrebbe già incontrato il vicepresidente del gruppo, l’imprenditore svizzero-tunisino Kamel Ghribi, il quale avrebbe posto una condizione preliminare: che la struttura venga prima ripulita dalle passività. Parallelamente si lavora su altri fronti, tra donazioni anonime, trattative con Unicredit e Intesa e contatti con fondi di investimento. 🔗 Leggi su Open.online

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