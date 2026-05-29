La Top Spin Messina espugna Bagnolo San Vito e porta la finale alla bella

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Top Spin Messina WatchesTogether ha vinto 3-1 in trasferta contro Bagnolo San Vito nella finale playoff di ritorno, dopo aver perso 2-3 all’andata. La vittoria porta la serie al set decisivo.

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Incredibile impresa della Top Spin Messina WatchesTogether. Dopo la sconfitta per 2-3 rimediata all’andata, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha espugnato Bagnolo San Vito per 3-1 nella finale playoff scudetto di ritorno, portando la serie che vale il tricolore alla “bella”. 🔗 Leggi su Today.it

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