La Top Spin Messina ospita la Bagnolose nella finale d’andata per lo Scudetto
La finale playoff scudetto di Serie A1 di tennistavolo maschile si gioca martedì alle 18 nella palestra di Villa Dante, con ingresso libero. La Top Spin Messina WatchesTogether affronta in casa la Bagnolese nella gara d’andata. La partita si svolge davanti ai tifosi locali, che potranno assistere all’incontro senza costi di ingresso. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in vista della seconda partita di finale.
Sale la febbre in vista della finale playoff scudetto di Serie A1 di tennistavolo maschile. Martedì, alle ore 18, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), la Top Spin Messina WatchesTogether affronterà davanti ai propri tifosi l’Alfa Food Bagnolese nella gara d’andata. Venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Today.it
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La Top Spin Messina riceve martedì la Bagnolese a Villa Dante nella finale d'andata x.com
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