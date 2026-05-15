La Top Spin Messina concede il bis contro Sassari e vola in finale Scudetto

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Top Spin Messina ha ottenuto la qualificazione alla finale scudetto dopo aver battuto Sassari 3-2 nella semifinale di ritorno dei playoff, portando a casa il risultato dopo oltre tre ore di gioco. La squadra ha già raggiunto questa fase per la settima stagione consecutiva, confermando la continuità nelle prestazioni di alta livello. La partita si è svolta in un clima di grande intensità e ha regalato emozioni a lungo durate, con una vittoria che permette alla squadra di proseguire il cammino verso il titolo.

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Oltre tre ore di battaglia, una serata dalle straordinarie emozioni. Nella semifinale di ritorno dei playoff, la Top Spin Messina WatchesTogether ha sbancato Sassari 3-2 e conquistato la finale scudetto per la settima volta di fila. Dopo la vittoria dell’andata per 3-1, la squadra del presidente. 🔗 Leggi su Today.it

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