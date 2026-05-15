La Top Spin Messina concede il bis contro Sassari e vola in finale Scudetto
La Top Spin Messina ha ottenuto la qualificazione alla finale scudetto dopo aver battuto Sassari 3-2 nella semifinale di ritorno dei playoff, portando a casa il risultato dopo oltre tre ore di gioco. La squadra ha già raggiunto questa fase per la settima stagione consecutiva, confermando la continuità nelle prestazioni di alta livello. La partita si è svolta in un clima di grande intensità e ha regalato emozioni a lungo durate, con una vittoria che permette alla squadra di proseguire il cammino verso il titolo.
Oltre tre ore di battaglia, una serata dalle straordinarie emozioni. Nella semifinale di ritorno dei playoff, la Top Spin Messina WatchesTogether ha sbancato Sassari 3-2 e conquistato la finale scudetto per la settima volta di fila. Dopo la vittoria dell’andata per 3-1, la squadra del presidente. 🔗 Leggi su Today.it
Serie A1 7^ giornata: 21/12 ore 17 Top Spin Messina WatchesTogether-Tennistavolo Sassari
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La Top Spin Messina sbanca Sassari per 3-2 e vola ancora in finale scudetto x.com
Alle ore 19, si disputerà la partita Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether, la semifinale dei playoff di ritorno. Si ripartirà dal 3-1 dell'andata. Potrete seguire la diretta cliccando al seguente link su Directa Sport https://m.youtube.com/watch?v= facebook
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