La Top Spin Messina concede il bis contro Sassari e vola in finale Scudetto

La Top Spin Messina ha ottenuto la qualificazione alla finale scudetto dopo aver battuto Sassari 3-2 nella semifinale di ritorno dei playoff, portando a casa il risultato dopo oltre tre ore di gioco. La squadra ha già raggiunto questa fase per la settima stagione consecutiva, confermando la continuità nelle prestazioni di alta livello. La partita si è svolta in un clima di grande intensità e ha regalato emozioni a lungo durate, con una vittoria che permette alla squadra di proseguire il cammino verso il titolo.

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