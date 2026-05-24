Il museo etrusco di rocca Albornoz entra nel Muvi il biglietto unico per i turisti

È stato approvato l’accordo che integra il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz nel sistema del Muvi, il biglietto unico per i visitatori. Da ora in poi, i turisti potranno accedere alle esposizioni del museo attraverso un unico biglietto, facilitando l’accesso alle attrazioni museali della città. La decisione è stata ufficializzata con un accordo tra le autorità competenti.

Via libera all'accordo che inserisce il Museo nazionale etrusco di rocca Albornoz nella rete museale di Viterbo, il Muvi. La sindaca Chiara Frontini firma la convenzione attuativa trasmessa dalla direzione regionale del ministero della Cultura.Un biglietto unico per i turistiCosì si consolida una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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