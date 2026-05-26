Le stanze dei sogni dimenticati la mostra di Piero Gemelli al Museo Etrusco di Villa Giulia

Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si trova una stanza sconosciuta al pubblico, un’area nascosta tra scaffali, casse e carta velina. È un ambiente silenzioso, dove sono conservati reperti dimenticati dal tempo e non ancora esposti. La mostra “Le stanze dei sogni dimenticati” di Piero Gemelli apre questo spazio invisibile, rivelando un universo parallelo di oggetti non mai visti. Nessuna installazione, solo il silenzio di un archivio nascosto.

C’è un luogo nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che il pubblico non ha mai visto. Non una sala in restauro, non un corridoio di servizio: un intero universo parallelo fatto di scaffali, casse, carta velina e silenzio, dove dormono i reperti che il tempo ha dimenticato di nominare. Teste. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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