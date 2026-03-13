La Ferrari Amalfi Spider è l’unica tra i modelli di Maranello a mantenere il motore V8 senza interventi di elettrificazione. Questa vettura si distingue per la sua configurazione motore, che rappresenta un elemento unico nella gamma del marchio. La produzione e le caratteristiche tecniche della Ferrari Amalfi sono state oggetto di attenzione, offrendo una visione chiara delle scelte tecniche adottate dal costruttore.

La Ferrari Amalfi è l'unica nella gamma di Maranello a conservare il motore V8 nella sua forma più pura, senza elettrificazione. Ora perde il tetto e guadagna in fascino: la Amalfi Spider è anche l'unica Rossa con il tetto in tela. Una soluzione classica, ma non per questo meno sofisticata: ce la siamo fatta raccontare da Gianmaria Fulgenzi, il responsabile dello sviluppo tecnico delle Ferrari stradali, che ci ha svelato i segreti che rendono questa scoperta da sogno una piccola meraviglia tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I segreti della Ferrari Amalfi Spider

