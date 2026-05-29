Uno studio britannico evidenzia che l’introduzione di una tassa sul tabacco potrebbe ridurre il numero di fumatori e contribuire a salvare vite. La ricerca suggerisce che l’aumento dei costi potrebbe dissuadere alcuni consumatori dal continuare a fumare. Non sono stati forniti dettagli sui metodi dello studio o sui numeri specifici relativi alla diminuzione dei fumatori o ai benefici attesi.

Secondo uno studio britannico, una nuova tassa sul tabacco porterebbe a ridurre i fumatori e a salvare vite. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La tassa sul tabacco può salvare vite e ridurre i ricoveri

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