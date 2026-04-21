Recentemente, un nuovo tipo di polvere a base di sangue è stato presentato come una possibile innovazione tecnologica con potenziali applicazioni di emergenza. Secondo un annuncio dell’Agenzia per la ricerca militare degli Stati Uniti, questa sostanza potrebbe essere pronta in pochi secondi e potrebbe contribuire a salvare molte vite. La notizia è parte di un dibattito più ampio sulle ricadute civili delle innovazioni militari.

Si parla spesso di ricaduta tecnologica militare in campo civile e quella annunciata ieri dall’Agenzia per la ricerca militare degli Stati Uniti (Darpa) pare andare proprio in quella direzione. Il sangue in polvere ha dimostrato di essere efficace negli animali, ma la sua produzione su larga scala per l’uso sul campo di battaglia è ancora da definire. Il progetto era partito dopo le guerre in Iraq e Afghanistan e ora l’Agenzia di ricerca del Pentagono ha sviluppato un fluido sostituto del sangue conservabile in polvere ecerca occasioni per continuare a utilizzarlo in contesti sempre differenti, in modo che sia totalmente validato entro il 2029 e divenga una fornitura d’emergenza disponibile su ogni teatro di scontri.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sangue in polvere, la rivoluzione del Pentagono: pronto in pochi secondi e può salvare milioni di vite

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