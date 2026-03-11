Durante una gara clandestina di moto, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto contro un’auto. Il giovane, che guidava una Enduro 125, si è scontrato con una Polo condotta da un ragazzo di 21 anni. Gli imputati coinvolti nel procedimento rischiano una pena fino a 13 anni di carcere.

Una corsa clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla gara. E che rischia di costare una pena fino a 13 anni di reclusione agli imputati. Per questa tragica vicenda, accaduta il 12 marzo 2023 nella zona industriale di Biassono, in tre sono chiamati a presentarsi all’udienza preliminare fissata per il 25 marzo davanti alla giudice Angela Colella, mentre per altri due non ancora diciottenni all’epoca del fatto procede la Procura per i minorenni di Milano. Secondo la ricostruzione dei fatti, in tre avevano atteso il segnale di start per cimentarsi nel cosiddetto “sparo”, accelerando al massimo nella gara clandestina di velocità e destrezza a chi arrivava primo alla fine di via Friuli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia nella gara clandestina. Cristian e lo schianto fatale in moto. Gli imputati rischiano fino a 13 anni

