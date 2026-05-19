Olbia piange Cristian Giovannetti | dolore per il malore in auto

A Olbia si è diffusa la notizia del decesso di un uomo dopo un malore mentre si trovava in auto. I passanti hanno notato che l’automobile era ferma e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato di rianimare la persona senza successo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le dinamiche e le cause dell’accaduto, mentre la salma è stata trasferita in obitorio in attesa dell’autopsia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come hanno fatto i passanti a notare il malore in auto?. Cosa è successo esattamente nei momenti precedenti l'intervento del 118?. Chi erano le persone che hanno assistito alla scena in via Marco Polo?. Come reagirà la comunità di Olbia alla scomparsa di un uomo così presente?.? In Breve Malore avvenuto martedì 19 maggio in via Marco Polo ad Olbia. Soccorso del 118 inefficace nonostante le manovre di rianimazione sul posto. Funerale mercoledì 20 maggio ore 10:30 presso chiesa de La Salette. Olbia si ferma per l’improvviso malore di Cristian Giovannetti, avvenuto martedì 19 maggio in via Marco Polo mentre l’uomo si trovava all’interno della sua automobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia piange Cristian Giovannetti: dolore per il malore in auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Olbia piange Anna Maria Ruggero: dolore per la scomparsa prematura? Punti chiave Come ha colpito la comunità di Olbia questa improvvisa scomparsa? Chi ha reso così profondo il dolore per la signora Ruggero? Perché... Olbia piange Monica Eretta: mistero e dolore per la morte a 40 anniLa comunità di Olbia vive un momento di profonda commozione per la perdita prematura di Monica Eretta, deceduta all’inizio di questo mese a soli 40... Cristian Totti all'Olbia, in tribuna papà Francesco per il figlio all'esordio (flop) da titolare: Insulti sul peso? Solo chiacchiere da barDopo gli insulti e le polemiche degli ultimi giorni, è finalmente tempo di calcio giocato per Cristian Totti. Il giovane figlio d'arte era sceso in campo il 25 agosto in Serie D con la maglia ... leggo.it Cristian Totti quanto pesa? L'Olbia assume un nutrizionista: Quando è arrivato era 88 kg, tende a ingrassare come il papàNegli ultimi giorni Cristian Totti è stato vittima di numerosi insulti sul web, relativi alla sua condizione fisica. In alcuni video che hanno fatto il giro dei social, il figlio dell'ex capitano ... ilmessaggero.it