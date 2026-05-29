La Stelvio Santini | conto alla rovescia per l' edizione 2026

La quattordicesima edizione de La Stelvio Santini si terrà il 6 e 7 giugno 2026. La manifestazione è in programma tra pochi giorni.

Ormai ci siamo. Mancano pochi giorni all’appuntamento con la quattordicesima edizione de La Stelvio Santini, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno. Un’edizione speciale che vede il debutto ufficiale della prova gravel nella giornata di sabato, una novità destinata ad ampliare ulteriormente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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