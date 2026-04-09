Coppa Borzacchini ventinovesima edizione | conto alla rovescia per l’appuntamento con la storia automobilistica

La ventinovesima edizione della Coppa Borzacchini si avvicina rapidamente, attirando l’attenzione di appassionati e partecipanti. L’evento, ormai imminente, rappresenta una tappa consolidata nel calendario delle competizioni automobilistiche. La gara si svolgerà in diverse tappe e richiederà ai piloti di affrontare percorsi impegnativi. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, con un’ampia copertura mediatica e una partecipazione numerosa.