Coppa Borzacchini ventinovesima edizione | conto alla rovescia per l’appuntamento con la storia automobilistica
La ventinovesima edizione della Coppa Borzacchini si avvicina rapidamente, attirando l’attenzione di appassionati e partecipanti. L’evento, ormai imminente, rappresenta una tappa consolidata nel calendario delle competizioni automobilistiche. La gara si svolgerà in diverse tappe e richiederà ai piloti di affrontare percorsi impegnativi. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, con un’ampia copertura mediatica e una partecipazione numerosa.
L’interesse per la ventinovesima edizione della Coppa Borzacchini aumenta di ora in ora, quando ormai all’atteso appuntamento manca davvero poco. Le vetture iscritte sono già svariate decine e il parco macchine si presenta di ottimo livello, fedele testimone della storia automobilistica non solo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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