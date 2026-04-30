Conto alla rovescia per la 12a edizione del Memorial Tortoli di ciclismo

Si avvicina la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, una competizione di ciclismo che si svolgerà a Montalto, nel comune di Pergine-Laterina. La corsa, dedicata alle categorie Under 23 ed Elite, si tiene quest'anno con il riconoscimento di trofeo Petroli Firenze e Coppa Ittedi. L'evento rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale e nazionale, attirando numerosi atleti e appassionati di ciclismo.

E' l'ora del memorial Daniele Tortoli a Montalto nel comune di Pergine-Laterina, corsa giunta alla 12esima edizione, riservata agli Under 23 ed Elite, valevole anche come trofeo Petroli Firenze e Coppa Ittedi. Organizzazione del Gs Montalto. La prestigiosa gara valdarnese ricorda Daniele Tortoli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Montalto, torna il Memorial Tortoli: due giorni di ciclismo tra Elite e giovani promesseArezzo, 14 aprile 2026 – È stata presentata a Montalto la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, appuntamento ormai centrale nel... Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion FiorentinoArezzo, 9 marzo 2026 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino.