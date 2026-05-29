La stazione di Napoli Centrale sta per cambiare faccia con un intervento da 21 milioni che non interromperà mai il servizio
La stazione di Napoli Centrale sta per essere rinnovata con un investimento di 21 milioni di euro. Il progetto prevede l’installazione di nuove vetrate, scale mobili e una galleria a doppia altezza su piazza Garibaldi. I lavori sono iniziati e continueranno fino alla fine del 2027, senza interrompere mai il servizio ferroviario. La ristrutturazione interesserà l’intera area, migliorando gli spazi pubblici e funzionali.
Il progetto di Grandi Stazioni: nuove vetrate, scale mobili e una galleria a doppia altezza su piazza Garibaldi, coi cantieri aperti fino alla fine del 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Passenger trains at Napoli Centrale Station | Campania, Italy
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