La stazione di Napoli Centrale sta per cambiare faccia con un intervento da 21 milioni che non interromperà mai il servizio

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La stazione di Napoli Centrale sta per essere rinnovata con un investimento di 21 milioni di euro. Il progetto prevede l’installazione di nuove vetrate, scale mobili e una galleria a doppia altezza su piazza Garibaldi. I lavori sono iniziati e continueranno fino alla fine del 2027, senza interrompere mai il servizio ferroviario. La ristrutturazione interesserà l’intera area, migliorando gli spazi pubblici e funzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il progetto di Grandi Stazioni: nuove vetrate, scale mobili e una galleria a doppia altezza su piazza Garibaldi, coi cantieri aperti fino alla fine del 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Passenger trains at Napoli Centrale Station | Campania, Italy

Video Passenger trains at Napoli Centrale Station | Campania, Italy

Notizie e thread social correlati

Napoli Centrale, nuova stazione da 20 milioni: ecco il progetto di riqualificazioneIl progetto di riqualificazione di Napoli Centrale prevede un investimento di 20 milioni di euro.

Leggi anche: Napoli in ansia per Davide, scomparso il 21 marzo: ultimo avvistamento in stazione centrale

Temi più discussi: Dal 1° giugno al 3 luglio 2026 sospensione del servizio viaggiatori per lavori di RFI sulla tratta Napoli Centrale – Caiazzo della linea Napoli – Piedimonte Matese; Stazione Napoli centrale, 20 milioni per rinnovarla: sarà pronta nel 2027; Napoli Centrale, via alla riqualificazione della stazione: progetto da 20 milioni; Napoli Centrale: la stazione si rifà li look.

napoli centrale la stazione di napoliLavori a Napoli Centrale, più accessi e sale lounge: Qui lo scalo più belloLa Stazione centrale di Napoli si rifà il look, una trasformazione radicale con un investimento di 22 milioni promosso da Grandi stazioni retail e sostenuto anche da Fs sistemi ... ilmattino.it

napoli centrale la stazione di napoliStazione Centrale, partono i lavori per 21mln di euro: cosa cambierà e come diventerà: il renderingUna stazione a misura di turisti, con percorsi intuitivi, gallerie di vetro, sculture sospese, lounge e negozi ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web