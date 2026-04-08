Napoli in ansia per Davide scomparso il 21 marzo | ultimo avvistamento in stazione centrale
A Napoli, cresce l'angoscia per la scomparsa di un uomo avvenuta il 21 marzo. La sua ultima telefonata risale al 18 marzo, mentre l'ultimo avvistamento lo ha visto nei pressi della Stazione Centrale della città. Il caso è stato ripreso anche dalla trasmissione televisiva
Il caso arrivato anche a Chi l'ha visto. L'ultima telefonata il 18 marzo, l'ultimo avvistamento il 21 marzo in Stazione Centrale a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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