la startup spezzina metaphora conquista il secondo posto al gitex kenya

Notizia in breve

Una startup di Spezia si è classificata seconda al Gitex Kenya. La società ha presentato una piattaforma innovativa per la formazione immersiva, basata su tecnologie digitali avanzate. La partecipazione all’evento ha coinvolto aziende e investitori da diversi paesi. La premiazione si è svolta ieri, con riconoscimenti ufficiali per le soluzioni tecnologiche proposte. La startup ha ricevuto anche un premio in denaro e un contratto di collaborazione internazionale.