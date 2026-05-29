La startup spezzina Metaphora conquista il secondo posto al Gitex Kenya

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una startup di Spezia si è classificata seconda al Gitex Kenya. La società ha presentato una piattaforma innovativa per la formazione immersiva, basata su tecnologie digitali avanzate. La partecipazione all’evento ha coinvolto aziende e investitori da diversi paesi. La premiazione si è svolta ieri, con riconoscimenti ufficiali per le soluzioni tecnologiche proposte. La startup ha ricevuto anche un premio in denaro e un contratto di collaborazione internazionale.

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La Spezia, 29 maggio 2026 – Trasformare la formazione in “esperienza” e renderla più immersiva, efficace e coinvolgente con l’uso dell’AI e delle tecnologie di realtà aumentata: è la mission della startup Metaphora, fondata nel 2022 dall’imprenditore spezzino Filippo Lubrano, che riveste il ruolo di Ceo. Nei giorni scorsi, la startup (con sede legale a Rimini) si è classificata seconda nella competizione denominata ‘Supernova’, organizzata nell’ambito della manifestazione Gitex Kenya, una delle fiere tecnologiche di riferimento a livello mondiale. Formazione immersiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro Lubrano – che è anche... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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