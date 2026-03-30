Talamona sul podio internazionale | la Filarmonica conquista il secondo posto al Flicorno d’Oro

A Talamona si registra una grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Filarmonica locale, che si è piazzata al secondo posto al concorso internazionale Flicorno d’Oro di Riva del Garda. La band ha partecipato alla manifestazione nei giorni scorsi, ottenendo un riconoscimento importante a livello internazionale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i membri dell’orchestra e la comunità del paese.

Grande soddisfazione a Talamona per lo straordinario risultato ottenuto dalla Filarmonica locale, protagonista nei giorni scorsi a Flicorno d’Oro di Riva del Garda Grande soddisfazione a Talamona per lo straordinario risultato ottenuto dalla Filarmonica locale, protagonista nei giorni scorsi a Flicorno d’Oro di Riva del Garda. La formazione valtellinese ha conquistato il secondo posto nella seconda categoria, distinguendosi tra le numerose bande provenienti da tutta Europa e confermandosi realtà di assoluto livello nel panorama bandistico. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 26ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale per le orchestre di fiati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Talamona sul podio internazionale: la Filarmonica conquista il secondo posto al Flicorno d’Oro Articoli correlati Leggi anche: Pankration, la Puglia al 1° posto sul podio U15 e al 3° posto sul podio U13 con l'Artagon Foggia Leggi anche: Per sempre sì di Sal Da Vinci conquista il primo posto sul podio