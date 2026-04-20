Italia partecipa a Gitex Fiera innovazione tecnologica in Kenya

L'Italia ha allestito un padiglione alla fiera Gitez in Kenya, uno degli eventi più rilevanti nel settore dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale in Africa Orientale. La partecipazione si inserisce in un contesto di esposizione internazionale dedicata alle nuove tecnologie e alle soluzioni digitali. La manifestazione si svolge nel paese africano e si concentra su temi legati alla tecnologia e all'innovazione.

L'Italia partecipa con un suo padiglione a Gitez Kenya, uno dei principali appuntamenti per l' innovazione tecnologica e l' intelligenza artificiale in Africa Orientale. L'evento, in programma a Nairobi dal 19 al 21 maggio presso il Kenyatta International Convention Centre, riunirà aziende, startup, investitori e istituzioni da oltre 70 Paesi, offrendo una piattaforma di visibilità, networking e accesso a opportunità di investimento. La selezione privilegerà soluzioni basate sull'intelligenza artificiale applicata a settori quali agritech, sanità, smart cities, educazione e finanza digitale inclusiva. Per l'occasione Ice Agenzia promuove una partecipazione collettiva riservata alle startup e Pmi innovative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Italia partecipa a Gitex, Fiera innovazione tecnologica in Kenya Notizie correlate Leggi anche: Ucbm, sicurezza in Italia e in Europa alla sfida dell'innovazione tecnologica Calcio scolastico: boom di adesioni in Italia, crescono sponsor e innovazione tecnologica in campo.Dalla Serie A alle Aule: Il Calcio Scolastico Conquista l’Italia e Attira gli Sponsor Un campionato di calcio studentesco, nato da un’iniziativa...