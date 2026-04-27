Sicurezza sul lavoro Confartgianato | Il più grande valore delle nostre aziende sono le persone

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questa giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione di incidenti e malattie legate all’attività lavorativa. Secondo un’associazione di categoria, il valore più grande delle aziende sono le persone che vi lavorano, sottolineando l’importanza della tutela e della sicurezza per i lavoratori.

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro si celebra il 28 aprile di ogni anno, promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro per sensibilizzare sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali. “In questa occasione Confartigianato di Forlì richiama l’attenzione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Scam city in Italia? Non ci sono evidenze”. Dal Myanmar a Cipro: le città delle truffe (spietate) che rovinano persone e aziende Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, sospese tre aziende sannite per gravi violazioni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, seminario della Confartigianato su nuove norme e prevenzione; La sicurezza sul lavoro cambia volto: a Enna il punto sulle nuove norme con Confartigianato; Enna, Confartigianato: Sicurezza sul lavoro, nuove regole e nuove sfide; Cantiere Sicuro – XXIII Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro – Insieme per la Sicurezza | Cuneo, 28 aprile 2026. Sicurezza sul lavoro, seminario della Confartigianato su nuove norme e prevenzioneAll’Urban Center si è svolto il seminario sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato dalla Confartigianato Imprese di Enna con il patrocinio del Comune di Enna e con il sostegno del Gruppo Boni ... vivienna.it La sicurezza sul lavoro cambia volto: a Enna il punto sulle nuove norme con ConfartigianatoL’Urban Center di Enna ha ospitato sabato 18 aprile un seminario tecnico dedicato alle radicali trasformazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’incontro, promosso da Confartigia ... start-news.it Ieri sera, al termine dell’ultima partita di campionato, l’impegno dei nostri operatori ha garantito la sicurezza dei cittadini durante i festeggiamenti organizzati dal Benevento calcio che, in occasione della promozione in serie B, ha fatto sfilare la squadra e il suo - facebook.com facebook Re Carlo III, misure di sicurezza per la visita di oggi a Washington. Trump: "Non vedo l'ora di incontrarlo" x.com