Dal Vaticano parte la sfida della longevità etica | Non basta aggiungere anni alla vita bisogna custodire la vita dentro gli anni

Dal Vaticano arriva un messaggio sulla longevità: non basta prolungare gli anni, bisogna preservare la qualità della vita. Si sottolinea l'importanza di vivere con dignità, mantenere relazioni e autonomia. La sfida riguarda la cura della vita dentro gli anni, non solo l'aumento della durata. Non sono previsti interventi concreti, ma un richiamo a considerare la dimensione etica della longevità.

Non vivere semplicemente più a lungo, ma vivere meglio, con dignità, relazioni, autonomia e qualità della vita. È questa la grande sfida lanciata dal Vatican Longevity Summit, il vertice internazionale promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica insieme a Brain Circle Italia e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, che si è concluso a Roma con la presentazione della prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute e la Longevità. Due giornate intense di confronto tra Premi Nobel, neuroscienziati, clinici, bioeticisti, ricercatori e studiosi provenienti da alcuni dei più importanti istituti scientifici... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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