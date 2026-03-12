La dieta per invecchiare senza malattie i cibi per arrivare ‘sani’ a 70 anni | lo studio

Uno studio recente evidenzia come l'alimentazione possa influire sulla salute a lungo termine. Secondo i ricercatori, per arrivare sani a 70 anni è importante seguire una dieta equilibrata e scegliere con attenzione i cibi quotidiani. Gli esperti sottolineano che l’alimentazione riveste un ruolo chiave per prevenire malattie croniche e mantenersi in forma nel tempo.

(Adnkronos) – Per invecchiare in salute, riducendo i rischi di malattie croniche, bisogna prestare attenzione particolare all'alimentazione. Lo studio realizzato dagli scienziati dell'Harvard T.H. Chan School of Public Health e del Rush University Medical Center di Chicago ha acceso i riflettori sulla 'ricetta' che aumenta le possibilità di arrivare più sani all'età di 70 anni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati La dieta che fa bene al cuore: i cibi migliori secondo uno studio durato 30 anniUno studio fa luce sulle carenze di alcune diete in cui si contano solo le calorie: quali sono i cibi che aiutano nella prevenzione delle malattie... Dieta per bruciare grassi senza esercizio? Lo studio sui 2 amminoacidi che possono attivare il metabolismoUno studio sperimentale pubblicato su eLife analizza come la riduzione dei due amminoacidi metionina e cisteina, presenti soprattutto nelle proteine... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La dieta per invecchiare senza malattie... Temi più discussi: La dieta per invecchiare in salute, i cibi per arrivare a 70 anni senza malattie; Cibi che fanno bene al cervello: ecco quali sono i veri alimenti salva-neuroni; Vivere fino a 100 anni? La medicina di precisione individua i tuoi punti deboli prima che diventino problemi; Il segreto anti-età? Una pillola di multivitaminico al giorno potrebbe rallentare l'invecchiamento. La dieta per invecchiare senza malattie, i cibi per arrivare ‘sani’ a 70 anni: lo studioPer invecchiare in salute, riducendo i rischi di malattie croniche, bisogna prestare attenzione particolare all’alimentazione. Lo studio realizzato dagli scienziati dell’Harvard T.H. Chan School of ... lamilano.it Trovata la dieta ideale per invecchiare in salute: esame su otto stili alimentariRicercatori della Harvard TH Chan School of Public Health, dell'Università di Copenaghen e dell'Università di Montreal hanno trovato la «dieta ideale» per invecchiare in salute. O meglio, hanno ... corriere.it «Un bicchiere al giorno di vino rosso riduce il rischio di infarto e ictus»: ecco i dati del nuovo studio Tutti i benefici di un consumo moderato all’interno della dieta mediterranea - facebook.com facebook Dieta per dormire bene, 5 cibi aiutano sonno e ora di cena è decisiva x.com