Solidarietà alla giuria Settanta artisti e padiglioni rifiutano il Leone dei visitatori
Settanta artisti e padiglioni hanno deciso di non partecipare al “Leone dei visitatori” in segno di solidarietà alla giuria. La loro scelta arriva a un anno dalla morte di una nota curatrice, che era stata scelta per la prossima Biennale Arte di Venezia prima della sua scomparsa. La decisione coinvolge varie parti del mondo dell’arte e si inserisce in un momento di discussione sul ruolo e le modalità di valutazione delle esposizioni.
Esattamente un anno fa moriva Koyo Kouoh (foto), pochi mesi prima designata curatrice della 61ª edizione della Biennale Arte di Venezia. Anniversario triste, perdipiù con il desolante spettacolo che ha preceduto l’inaugurazione e non accenna a dissolversi neanche a Giardini e Arsenale aperti. Il contendere restano la partecipazione della Russia e di Israele. Scelte della Fondazione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco che avevano portato l’intera giuria a dimettersi per protesta. Buttafuoco aveva rimediato inventandosi il “Leone dei visitatori“, da assegnare a fine kermesse sulla base dei voti dei visitatori (paganti). Ecco, al secondo...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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