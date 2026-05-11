Solidarietà alla giuria Settanta artisti e padiglioni rifiutano il Leone dei visitatori

Settanta artisti e padiglioni hanno deciso di non partecipare al “Leone dei visitatori” in segno di solidarietà alla giuria. La loro scelta arriva a un anno dalla morte di una nota curatrice, che era stata scelta per la prossima Biennale Arte di Venezia prima della sua scomparsa. La decisione coinvolge varie parti del mondo dell’arte e si inserisce in un momento di discussione sul ruolo e le modalità di valutazione delle esposizioni.

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