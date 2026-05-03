Garda Cinema 2026 | Mimmo Calopresti guida la giuria dei corti

Il Garda Cinema 2026 ha annunciato la presenza di Mimmo Calopresti come presidente della giuria dei cortometraggi. La selezione degli artisti coinvolti include esperti del settore cinematografico incaricati di giudicare le opere in gara. Durante l’evento, le proiezioni dei corti sul tema della felicità saranno accompagnate da discussioni e presentazioni, offrendo uno sguardo sulle diverse interpretazioni del tema attraverso il cinema breve.

? Cosa scoprirai Chi sono gli esperti che valuteranno i cortometraggi sul Garda?. Come verrà declinato il tema della felicità tra le proiezioni?. Quali criteri userà la giuria per scegliere i nuovi talenti?. Cosa aspettarsi dai cinque giorni di eventi sulle sponde del lago?.? In Breve Evento dal 10 al 14 giugno sul Lago di Garda.. Giuria composta da Cristiana Paternò e Francesco Della Calce.. Direzione artistica affidata a Franco Dassisti e Nica Currò.. Tema centrale focalizzato sulla ricerca della felicità individuale.. Dal 10 al 14 giugno le sponde del Lago di Garda ospiteranno la sesta edizione di Garda Cinema 2026, con la giuria ufficiale già definita per il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garda Cinema 2026: Mimmo Calopresti guida la giuria dei corti Notizie correlate Garda Cinema 2026, svelata la giuria che guarda ai nuovi talentiÈ stata annunciata la giuria del Concorso internazionale cortometraggi della sesta edizione di Garda Cinema 2026, in programma dal 10 al 14 giugno... Torna il Garda Cinema Film Festival: svelati il fil rouge e il presidente di giuria del Concorso Internazionale CortometraggiGarda Cinema, manifestazione di punta sul lago di Garda, torna con la sesta edizione dal 10 al 14 giugno 2026. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mimmo Calopresti presidente di giuria a Garda Cinema; Mimmo Calopresti Presidente di Giuria al Garda Cinema 2026; Garda Cinema 2026, svelata la giuria che guarda ai nuovi talenti; GARDA CINEMA 2026: Mimmo Calopresti presidente di giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi. Nell’ambito del Trento Film Festival, si terrà giovedì 30 aprile alle ore 20.45 al Cinema Modena (Trento) , la proiezione in anteprima del trailer “1926–2026. I cento anni della Sezione SAT di Riva del Garda”. L’appuntamento sarà introdotto da Michele Mandelli - facebook.com facebook