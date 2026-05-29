La scuola di musica della Pro Casarsa festeggia il saggio finale con il record degli iscritti

Notizia in breve

La scuola di musica della Pro Casarsa ha concluso il saggio finale con più di sessanta allievi sul palco. In quattro anni, il numero di iscritti è aumentato del 50%, passando da circa quaranta a oltre sessanta. La crescita si è mantenuta costante nel tempo, consolidando la presenza dell’istituto. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani musicisti, che si sono esibiti davanti a un pubblico numeroso.