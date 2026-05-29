La scuola di musica della Pro Casarsa festeggia il saggio finale con il record degli iscritti
La scuola di musica della Pro Casarsa ha concluso il saggio finale con più di sessanta allievi sul palco. In quattro anni, il numero di iscritti è aumentato del 50%, passando da circa quaranta a oltre sessanta. La crescita si è mantenuta costante nel tempo, consolidando la presenza dell’istituto. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani musicisti, che si sono esibiti davanti a un pubblico numeroso.
Oltre sessanta allievi sul palco e una crescita costante che, in quattro anni, ha visto il numero degli iscritti salire del 50% dai quaranta iniziali. Con questi numeri la Scuola di Orientamento Musicale della Pro Casarsa della Delizia APS organizza il saggio di fine anno, in programma domenica 7. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Si parla di: La scuola di musica della Pro Casarsa festeggia il saggio finale con il record degli iscritti; Casarsa, saggio finale della Scuola di Musica con oltre 60 allievi in scena.
Casarsa, saggio finale della Scuola di Musica con oltre 60 allievi in scenaAppuntamento domenica 7 giugno alle 17 al Teatro Pier Paolo Pasolini. I corsi riprenderanno a ottobre dopo la pausa estiva. nordest24.it