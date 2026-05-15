A fine maggio si sono concluse le lezioni dell’anno scolastico 202526 presso la scuola comunale di musica Puccini, che ha coinvolto circa 250 studenti. La scuola ha organizzato il tradizionale saggio degli allievi, un evento che permette di mettere in mostra i progressi fatti durante l’anno. La fine delle lezioni segna la pausa estiva, con le attività che riprenderanno con il nuovo anno scolastico.

CITTÀ DI CASTELLO – Con la fine di maggio le porte della scuola comunale di musica Puccini si chiudono: terminano le lezioni dell’anno scolastico 202526 cui hanno preso parte 250 allievi. Un anno scandito dal nuovo direttore, il maestro Fabio Battistelli e da una intensa attività concertistica e musicale di allievi e docenti, tra iniziative culturali e di solidarietà (dall’Unicef alle borse di studio in memoria di Luigi Chieli, dall’Operetta all’utilizzo dell’auditorium della scuola come spazio aperto). A tracciare un bilancio sono stati l’assessore alla cultura Michela Botteghi e il direttore della scuola Battistelli: "Gli iscritti sono 250 tra corsi individuali e collettivi, che in molti casi partecipano anche alle attività dell’orchestra e della musica di insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola di musica Puccini. Il saggio degli allievi

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