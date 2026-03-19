Accesso a Medicina Burioni e Gherlone bocciano l’aumento indiscriminato degli iscritti | la quantità dei nuovi iscritti deve viaggiare di pari passo con l’eccellenza formativa

Burioni e Gherlone criticano l’aumento dei nuovi iscritti a Medicina, sottolineando che la crescita numerica deve essere affiancata da miglioramenti nella qualità della formazione. Secondo loro, aumentare i posti non è sufficiente, serve anche investire nella pratica clinica e nelle tecnologie. La questione riguarda dunque il rapporto tra numero di studenti e livello delle competenze offerte.

Aumentare i posti di Medicina non basta: è necessario potenziare la pratica clinica e le tecnologie per i futuri medici L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Università, aumento degli iscritti e aule piene: "Arrivano i nuovi padiglioni e va avanti l'idea di una sede per Medicina"L'Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti... Tanti iscritti all’Alberghetti: "Ottima offerta formativa"L’Alberghetti conferma il suo ruolo di polo educativo attrattivo nel territorio con un incremento significativo delle iscrizioni alle classi prime... Contenuti e approfondimenti su Accesso a Medicina Burioni e Gherlone... Discussioni sull' argomento Accesso libero a Medicina, Burioni: Disastro da non ripetere; Prof Burioni bocciato al concorso: la risposta all'hater. Il nuovo test di Medicina funziona, il problema sono le specializzazioniHa ragione Roberto Burioni, sugli esami per l’accesso a medicina, a dire che un esame di selezione dove oltre il 20 per cento degli studenti lo supera è ben calibrato e fattibile. D’altronde si tratta ... torino.repubblica.it Accesso a Medicina, programmi ridotti e più tempo per prepararsi: la ministra Anna Maria Bernini pronta a una revisionePer ottimizzare il nuovo accesso a Medicina, la ministra Anna Maria Bernini ha prospettato una revisione dei programmi d’esame e un allungamento dei tempi della didattica. L'obiettivo è dilatare lo ... leggo.it X Down: migliaia di utenti segnalano problemi di accesso oggi 18 marzo 2026 - facebook.com facebook Trasporti e accesso all’Allianz Arena: guida per i tifosi dell’Atalanta Cari tifosi dell’Atalanta, benvenuti a Monaco! In occasione della partita di Champions League all’Allianz Arena contro il FC Bayern, questa sera ci saranno limitazioni nel trasporto pubb x.com