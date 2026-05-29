la scommessa dei grandi eventi e il rapporto con i territori

Nel 2025, il settore degli eventi e dello spettacolo in Italia ha raggiunto un fatturato superiore a 1,02 miliardi di euro, segnando un record per il paese. Questa cifra rappresenta una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

Secondo l’ultimo report SIAE nel 2025 il settore degli eventi e dello spettacolo in Italia ha registrato una forte ripresa, con un fatturato record che ha superato per la prima volta la soglia di 1,02 miliardi di euro. Ma se da un lato l’Italia dimostra di saper produrre esperienze di qualità internazionale con un indotto notevole per le città, dall’altro emerge la mancanza di un sistema strutturato capace di far dialogare in modo continuativo le istituzioni locali e gli operatori privati. Il cuore del problema risiede spesso nella complessa macchina autorizzativa italiana. «L’evento di grande scala viene ancora trattato come un’eccezione... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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