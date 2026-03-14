Pondini sfida Lattuca | la scommessa dei territori montani

La sindaca di Galeata, Francesca Pondini, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Provincia, sostenuta dal centrodestra, per affrontare l’uscente Enzo Lattuca. La sfida riguarda i territori montani e vede Pondini impegnata in una competizione diretta per la guida provinciale. La sua candidatura rappresenta un passo importante nel panorama politico locale.

La sindaca di Galeata, Francesca Pondini, ha lanciato la sua candidatura alla presidenza della Provincia, sostenuta dal centrodestra per sfidare l’uscente Enzo Lattuca. La sfida si gioca non sui numeri elettorali che favoriscono il candidato in carica, ma sulla capacità di dare voce ai territori montani e collinari spesso dimenticati. Il primo giorno del suo mandato come sindaca coincideva con una tragedia idrogeologica, un evento che segna profondamente la sua visione amministrativa. Il contesto elettorale è dominato da una realtà numerica schiacciante a favore dell’attuale presidente, ma la strategia di Pondini punta su valori diversi dall’aritmetica pura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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