A Narni torna la “Corsa all’Anello”, giunta alla sua 58esima edizione, che si svolgerà dal giorno successivo fino al 10 maggio. L’evento rappresenta una delle principali manifestazioni storiche della regione, attirando visitatori e appassionati di rievocazioni medievali. La manifestazione segna l’inizio della stagione degli eventi di grande richiamo in Umbria, confermando il suo ruolo come appuntamento tradizionale nel calendario culturale locale.

È Narni ad aprire la stagione dei grandi eventi dell’Umbria con la 58esima edizione della “Corsa all’Anello“ che torna da domani al 10 maggio, consolidando il suo ruolo nel panorama nazionale delle rievocazioni storiche. "Racconta un Medioevo autentico, fondato su basi storiche, culturali e antropologiche e rappresenta il miglior biglietto da visita con cui l’Umbria si presenta all’avvio della stagione degli eventi" ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico Francesco De Rebotti nella presentazione che si è tenuta ieri a Perugia, a Palazzo Donini (nella foto). Il filo conduttore 2026 è dedicato a Giovanni Boccaccio, nel 650esimo anniversario della morte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Medioevo rivive a Narni con la “Corsa all’Anello“: "Si apre la stagione dei grandi eventi dell’Umbria"

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