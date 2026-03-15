Futuro granata e colpo di scena | Iervolino è pronto a cedere la Salernitana

Danilo Iervolino sta valutando di cedere la proprietà della Salernitana a un prezzo simbolico di un euro, con l’intenzione di liberare la società dai debiti accumulati. La decisione riguarda il passaggio di consegne e la gestione futura del club, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il calcio e le operazioni di mercato.

L'acquirente è Rufini, amministratore e socio unico di Antares srl. C'è già un preliminare di vendita, sul quale l'imprenditore romano ha già apposto la propria firma. Martedì giornata decisiva Danilo Iervolino è pronto a vendere la Salernitana a prezzo simbolico: potrebbe farlo a 1 euro, liberata da tutti i debiti. Cristiano Rufini, l’imprenditore al quale il patron granata sta per cedere le quote azionarie, si accollerebbe poi l'importo della fideiussione a garanzia dell'esposizione della Salernitana verso un istituto di credito, una esposizione che è solo verso Iervolino. Su queste basi sarebbe stato impostato l'accordo per la cessione del club granata all’amministratore e socio unico di Antares srl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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