Futuro granata | firmato il mutuo dissenso la Salernitana resta a Iervolino
La Salernitana continuerà a essere di proprietà di Danilo Iervolino, dopo la firma di un mutuo dissenso. Questo atto ufficiale ha sciolto il vincolo preliminare siglato il 14 marzo tra le parti. Successivamente, non sono state portate avanti ulteriori trattative per la cessione delle quote azionarie del club. La società rimane quindi sotto la stessa gestione, senza cambi di proprietà annunciati.
La Salernitana resta a Danilo Iervolino. Dopo la firma del contratto di mutuo dissenso - atto formale che scioglie il vincolo preliminare stipulato lo scorso 14 marzo - venditore e acquirente non hanno proseguito la trattativa finalizzata alla cessione delle quote azionarie granata. Dunque.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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