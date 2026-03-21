Nati con la camicia: trama, cast e streaming del film di Rete 4. Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21:25 su Rete 4 va in onda Nati con la camicia, un film del 1983 diretto da E.B. Clucher che propone ancora una volta il duo dinamico composto da Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta del sedicesimo film che propone i due attori come protagonisti. Ma vediamo di seguito qual è la trama e il cast. Trama. Rosco Frazer, il personaggio di Terence Hill, è un vagabondo che gira il mondo con il supporto dei suoi pattini a rotelle e voglia di libertà. Doug O’Riorda, ovvero Bud Spencer, è appena uscito di prigione e si ritrova in un bar nel bel mezzo di una rissa, che riesce a domare insieme a Rosco. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul film

Articoli correlati

One Life: tutto quello che c’è da sapere sul film con Anthony HopkinsQuesta sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda One Life, film del 2023 diretto da James Hawes.

Io sto con gli ippopotami: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingarelli,...

When Dung Says He Wants to Marry a Single Mom: Father Is Happy, but Mother Is Full of Resentment.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nati con la camicia tutto quello che...

Temi più discussi: Nati con la camicia; Promo: Nati con la camicia Video; ‘Il tempo dell’Infanzia...e oltre’, due mesi di incontri dedicati a giovanissimi ed educatori; STASERA SU MEDIASET.

Nati con la camicia, Bud Spencer, Terence Hill e il finale sulla nave: cosa accadde sul setOggi, sabato 21 marzo, la prima serata torna a essere allietata dalla scatenata commedia del 1983 di E.B. Clucher con la mitica coppia tutta sorrisi e cazzotti. movieplayer.it

Stasera in TV, Nati con la camicia: l'ultima volta in cui Terence Hill fu doppiato da Pino LocchiNati con la camicia (1983) fu l'ultimo film in cui Terence Hill ebbe la voce di Pino Locchi. Storia, trama e curiosità sul doppiaggio della pellicola con Bud Spencer. badtaste.it

I contrasti sono nati a dicembre quando è stato chiesto a medici e pediatri pugliesi di restituire 31 milioni di euro, secondo la Regione rimborsi non dovuti. Ma poi lo scontro si è allargato facebook

Siamo nati da un'idea. Essere uniti. Gli uni accanto agli altri. Da oltre 118 anni, questa è la nostra firma. , #FightRacismDay x.com