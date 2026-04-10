La casa di Ninetta | tutto quello che c’è da sapere sul film

La casa di Ninetta: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La casa di Ninetta, film del 2024 diretto da Lina Sastri tratto dal suo omonimo libro, già adattato in spettacolo teatrale. Nel cast, oltre a Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Angela Pagano e Francesca Tizzano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Lucia è un’attrice che raggiunge la città in cui è nata e cresciuta, Napoli, per andare a trovare l’anziana madre Ninetta che è affetta dal morbo di Alzheimer ed è accudita da ben tre badanti. Mentre si trova nella casa materna Lucia ripercorre la propria infanzia leggendo la non facile vita familiare della madre. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul filmNati con la camicia: trama, cast e streaming del film di Rete 4 Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21:25 su Rete 4 va in onda Nati con la...

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La casa di Ninetta: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3La casa di Ninetta film su Rai 3: il dramma diretto da Lina Sastri che racconta la memoria e le generazioni di una famiglia napoletana. maridacaterini.it

Madre e figlia tra i ricordi: su Rai 3 La casa di Ninetta di Lina SastriLa casa di Ninetta è un film tratto dal libro autobiografico dell'attrice napoletana sulla madre affetta da Alzheimer ... iodonna.it

#PrimaVisione - Alle 21.20 "La casa di Ninetta" di e con Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Francesca Tizzano | Lucia, attrice di successo, torna a Napoli a trovare la madre Ninetta, malata di Alzheimer e accudita affettuosamente da tre signore, or x.com

#lacasadininetta #LinaSastri #NapoliNelCinema Stasera alle 21:20 su Rai3 LA CASA DI NINETTA di Lina Sastri con Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Massimo De Matteo, Angela Pagano, Antonella Stefanucci, Antonella Morea, Franca Abategiovanni, Luigi Cre - facebook.com facebook