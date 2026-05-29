Una insegnante che lavora in una scuola si imbatte in una serie di furti tra gli studenti. La donna, interpretata da un’attrice tedesca, decide di approfondire la vicenda e scopre dettagli inquietanti. La scena si svolge all’interno di una sala professori, dove si svolge buona parte delle conversazioni e delle decisioni riguardo ai sospetti. Il film, candidato all’Oscar, è stato trasmesso su Rai 3.

Una scuola, corridoi angusti e una sala docenti che diventa l'epicentro di sospetti e dilemmi che ben presto sfuggono di mano. In prima serata su Rai 3 va in onda La sala professori, il film tedesco del 2023 diretto da Ilker Çatak con Leonie Benesch nei panni di una giovane insegnante di matematica ed educazione fisica. Una docente convinta che dialogo e correttezza possano bastare a tenere insieme i pezzi di una comunità scolastica, fino a quando una serie di furti non manda tutto in frantumi. Appuntamento venerdì 29 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 3. Carla Nowak arriva in un nuovo istituto con l’idea che la scuola possa essere uno spazio di fiducia e ascolto reciproco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La sala professori, su Rai 3 il thriller psicologico con Leonie Benesch

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