Il test della cattedra 9 studenti su 10 vogliono un esame psicologico per i professori | Non bastano i titoli serve equilibrio

Un recente caso di cronaca ha portato alla ribalta il tema dei requisiti necessari per insegnare nelle scuole. Una professoressa di scuola media ha tagliato i capelli a una studentessa perché questa faceva molte domande, suscitando discussioni sulla preparazione degli insegnanti. Da un sondaggio emerge che nove studenti su dieci desidererebbero un test psicologico prima di affrontare un esame per diventare docenti, ritenendo che oltre alla laurea e al concorso, sia fondamentale anche un equilibrio emotivo.