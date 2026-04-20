Il test della cattedra 9 studenti su 10 vorrebbero un esame psicologico per i professori | Non bastano i titoli serve equilibrio
Recentemente, un episodio di cronaca ha portato l’attenzione sulla preparazione degli insegnanti, con una docente di scuola media coinvolta in un comportamento inappropriato nei confronti di una studentessa. La vicenda ha suscitato discussioni sulla necessità di valutare anche aspetti psicologici e di equilibrio mentale tra i docenti, oltre ai titoli accademici e ai concorsi. Secondo un sondaggio, nove studenti su dieci desidererebbero un test psicologico per gli insegnanti prima di entrare in classe.
Bastano una laurea e un concorso per stare dietro una cattedra? A giudicare dall’ultimo caso di cronaca – la professoressa di scuola media che ha tagliato i capelli a una studentessa perché faceva “troppe domande” – la risposta sarebbe un secco no. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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