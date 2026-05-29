L a sala professori – in onda stasera alle 21.20 prima tv Rai 3 – è un dramma pedagogico d’autore sull’universo della scuola come crudele metafora del mondo contemporaneo. Una serie di furti mette in crisi un’insegnante che, per innato quanto mal riposto senso di giustizia, alimenta le difficoltà e sfiducia tra adulti e ragazzi e amplifica la cultura del sospetto e del pregiudizio. Protagonista assoluta la bravissima Leonie Benesch: con le sue contraddizioni, piene di fervore, sottolinea quanto la società sia sempre più lontana dal proprio ideale. Il film candidato all’Oscar 2023 nella categoria miglior film internazionale. “Un Professore 3”, la clip della serie tv X Leggi anche › “La sala professori” di Ilker Çatak: la recensione di Paolo Mereghetti La sala professori su Rai 3, trama e cast del film stasera in tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "La sala professori" mette a nudo le pecche di un'istituzione fondamentale come la scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los 9 Lugares Prohibidos del Tíbet que los Científicos se Niegan a Investigar Oficialmente

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La sala professori: tutto quello che c’è da sapere sul film

La sala professori, su Rai 3 il thriller psicologico con Leonie BeneschUna insegnante che lavora in una scuola si imbatte in una serie di furti tra gli studenti.

Si parla di: Una scuola sotto pressione, un’accusa e una professoressa che rischia tutto: il film candidato all'Oscar torna stasera in tv; I film in onda in TV stasera: John Wick 4 sfida i Dinosauri di Jurassic World - Il Dominio.