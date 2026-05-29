"Confermo di non avere mai denunciato un giornalista per offese rivolte alla mia persona, e avrei potuto farlo cento volte”. Esordisce così il presidente del Senato Ignazio La Russa riferendosi alla possibilità, come anticipato ieri nel corso della trasmissione di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio, di per vie legali contro La7 e contro Report. “A Report ho riservato una querela per ingiustificate offese a mio padre”, ha scritto La Russa nel post pubblicato su X ricordando che, sebbene tale querela fosse stata archiviata, il gup l’aveva comunque ritenuta “degna di considerazione trasmettendo gli atti al pm perché procedesse contro chi, asseritamente, aveva fornito le false informazioni alla base delle offese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Russa passa al contrattacco: “Valuto cause contro chi infanga la mia famiglia”

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