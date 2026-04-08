Dossier Gravina dopo le dimissioni passa al contrattacco | Falsità hanno alimentato la ricerca di colpevoli la mia audizione è stata cancellata I 10 punti nevralgici

Dopo le dimissioni da presidente della FIGC, Gravina ha pubblicato un documento in cui affronta diverse questioni legate alla gestione del calcio italiano. Nel testo, si sostiene che alcune informazioni pubblicate sarebbero state false e che la sua audizione in Parlamento è stata cancellata. Sono dieci i punti principali trattati nel dossier, che mira a chiarire aspetti critici emersi negli ultimi mesi.