Dossier Gravina dopo le dimissioni passa al contrattacco | Falsità hanno alimentato la ricerca di colpevoli la mia audizione è stata cancellata I 10 punti nevralgici
Dopo le dimissioni da presidente della FIGC, Gravina ha pubblicato un documento in cui affronta diverse questioni legate alla gestione del calcio italiano. Nel testo, si sostiene che alcune informazioni pubblicate sarebbero state false e che la sua audizione in Parlamento è stata cancellata. Sono dieci i punti principali trattati nel dossier, che mira a chiarire aspetti critici emersi negli ultimi mesi.
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Dimissioni Gravina, Lotito passa all’azione: spunta la raccolta firme per spingere il presidente FIGC al passo indietroMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso...
Temi più discussi: Gravina al contrattacco: pronto un dossier sui paletti posti alle sue riforme; Gravina si è dimesso: cosa succede ora in Figc e i dossier aperti (rischiamo di perdere Euro 2032); ECCO IL DOSSIER GRAVINA SULLO STATO DEL CALCIO ITALIANO; Gravina all’attacco dopo le dimissioni: non resterà in silenzio e pubblicherà il suo dossier.
ECCO IL DOSSIER GRAVINAOggi Gabriele Gravina sarebbe dovuto comparire in audizione davanti alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. Le sue dimissioni da presidente della Figc hanno inevitabi ... 9colonne.it
Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano: Le mie dimissioni non bastanoL’ex presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato dieci proposte per risollevare un sistema in crisi come quello del calcio italiano: dal diritto ... fanpage.it
Ora Gravina vuole “cantare”: in settimana un dossier Annullata l'audizione in Parlamento, pronto un faldone di accuse contro la politica e i club di Serie A... - facebook.com facebook
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