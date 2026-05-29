Su X, il politico ha spiegato di non aver presentato alcuna denuncia in seguito alla puntata di Report che lo ha coinvolto. La dichiarazione arriva dopo voci su una possibile azione legale, ma lui ha affermato di non aver intrapreso questa strada. Non ci sono state ulteriori precisazioni o dettagli sul contenuto della trasmissione o sulle motivazioni di questa decisione.

Su X La Russa ha voluto fare chiarezza in merito alla puntata di Report che lo ha riguardato, chiarendo di non aver mosso denuncia In un tweet il presidente del Senato ha fatto chiarezza, puntando il dito controReporte le sue inchieste che “infangano la sua onorabilità“. La Russa: “Valuterò possibili azioni contro la testate televisive che si dedicano con ossessione a infangare l’onorabilità mia e della mia famiglia!” Su XLa Russaha scritto: “Confermo di non avere mai denunciato un giornalista per offese rivolte alla mia persona (e lo avrei potuto fare cento volte).A Report ho riservato una querela per ingiustificate offese a mio padre. Querela che, pur archiviando, il gup ha ritenuto degna di considerazione trasmettendo gli atti al pmperché procedesse contro chi, asseritamente, aveva fornito le false informazioni alla base delle offese“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Russa fa chiarezza su Report e l’ipotetica denuncia

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